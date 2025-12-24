В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 5 до минус 7 градусов мороза. В ночь на четверг она может составить минус 7 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 4 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов.

В Москве и Московской области из-за гололедицы до 21:00 объявлен желтый уровень погодной опасности.