Для Соловков впервые разработали научно-популярный турмаршрут

АРХАНГЕЛЬСК, 24 декабря. /ТАСС/. Первый научно-популярный турмаршрут разработали для Соловков участники научно-образовательной школы "Окоём", в проекте сделан акцент на изобретениях, научно-технических достижениях на архипелаге, а также на ученых, которые работали на островах. Об этом рассказала ТАСС участница школы, проектный менеджер Центра молодых исследователей "Полюс" Дарья Третьякова.

"Мы разработали первый научно-популярный маршрут по Соловкам и, соответственно, составили гид для экскурсоводов, чтобы можно было проводить экскурсии по Соловкам, рассказывать о научно-технических достижениях и изобретениях, мы сделали акцент именно на изобретения, на ученых, на их открытия", - сказала Третьякова.

Маршрут пеший, большинство объектов показа расположены вблизи Соловецкого монастыря. Это элементы озерно-канальной системы, мельница, гидроэлектростанция, сухой водоналивной док, место, где располагалось Соловецкое общество краеведения. Чуть дальше расположены Соловецкая биологическая станция и радиостанция. Экскурсия рассчитана примерно на два часа.

Считается, что первая мельница появилась в Соловецком монастыре в конце XV - начале XVI вв., она находилась в трех верстах на канале, соединяющем Мельничное озеро с морем. Позднее мельничное производство перенесли на территорию обители, что повлекло значительные инженерно-технические преобразования. Здание мельницы кирпичное, причем в отделке фасадов использовано более десяти видов декоративного тесаного кирпича. Сейчас строение реставрируют.

Чтобы обеспечить работу мельничных механизмов, из Святого озера в море был прорыт Мельничный канал. Для постоянного пополнения озера водой водоемы Большого Соловецкого острова соединили каналами в единую озерно-канальную систему. Это гидротехническое сооружение, аналогов которого практически не существует не только в России, но и в мире. Во второй половине XIХ века в бухте Благополучия был устроен сухой водоналивной док, он позволял не только ремонтировать имеющиеся, но и строить новые суда. В 1912 году на Соловках была запущена первая на Русском Севере гидроэлектростанция.

В 1915 году к юго-западу от Соловецкого монастыря была построена радиотелеграфная станция, она обеспечивала связь с материком. Биологическая лаборатория на архипелаге действовала с 1930 года, она располагались в Филипповой пустыни, в 2,5 км от монастыря.

Участники мастерской по популяризации науки также разработали серию открыток о научной деятельности и истории науки на Соловках. "Мы решили создать серию открыток форматом А5, то есть это чуть больше, чем стандартные. С лицевой стороны находятся фотографии объекта нашего маршрута, как современные, так и архивные снимки, портреты ученых. И информация о том, что это за технологический объект, что это за технология, как она применялась, как она была придумана", - добавила собеседница агентства.

Научно-образовательная школа "Окоём" проходила на Соловках с 24 по 31 августа, ее участниками стали руководители и активисты студенческих научных обществ, молодые спикеры научных мероприятий, студенты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатор проекта - Центр молодых исследователей "Полюс" при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", соорганизатором выступил САФУ.