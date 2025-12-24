На юге России прогнозируют резкое похолодание, мокрый снег и гололедицу

МАЙКОП, 24 декабря. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт принесет на юг России со среды морозы, снег и мокрый снег, местами сильный. По-настоящему зимняя погода сохранится в регионах Южного федерального округа (ЮФО) как минимум до конца недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"На юг европейской [части] России холодный атмосферный фронт доставит неустойчивые погодные условия, затем придет и резкое похолодание, при котором практически повсеместно температура воздуха станет отрицательной. <…> Период похолодания будет длительным и особенно ощутимым в северных районах округа. 24-25 декабря ночью термометры покажут 0-7 градусов мороза, в Ростовской области до 12 градусов мороза, на севере Волгоградской области - 16-21 градус. Днем 25 декабря максимальная температура составит 3-8 градусов мороза, на севере Волгоградской области до 8-13 градусов", - говорится в сообщении.

Кубань, Адыгея и Ростовская область

По данным специалистов Краснодарского ЦГМС, в четверг и пятницу столбики термометров опустятся на Кубани на 8-10 градусов. Температура воздуха в ночные часы 25 декабря составит 3-8 градусов мороза, 26 декабря - 5-10 градусов мороза. В дневные часы 25 декабря столбики термометров будут держаться на отметках 1-6 градусов мороза, 26 декабря мороз ослабеет - от 3 градусов со знаком "минус" до 2 градусов со знаком "плюс".

Со второй половины дня пятницы в Краснодарский край придут дожди, мокрый снег и снег, местами осадки будут сильными. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах Кубани в выходные дни с порывами до 20-25 м/с, на Черноморском побережье и в горах - до 24-29 м/ с. Ситуацию усугубит местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах края прогнозируют гололедицу и снежный накат. Жителям и гостям Кубани рекомендуют учитывать ситуацию при планировании поездок, водителям - быть предельно осторожными.

В Сочи и на федеральной территории Сириус в среду ожидается сильный дождь с грозой, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города-курорта. В предгорьях и низких горах возможен сильный дождь со снегом, мокрый снег, местами - налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Все службы города-курорта переведены на усиленный режим работы, ситуацию контролирует городской оперштаб. Власти Сочи рекомендовали жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды.

В Адыгее со среды столбики термометров опустятся на 4 градуса. Днем температура воздуха составит 3 градуса тепла, ночью - до 6 градусов мороза. С четверга в регионе начнутся осадки: на равнине - мокрый снег, в горах - снег. По ночам будут держаться морозы до 2-4 градусов, в дневные часы температура воздуха составит - до 0-2 градусов тепла.

В Ростовской области, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), особенно сильное похолодание в ближайшие дни затронет северные территории региона. В ночные часы при прояснениях столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, а в крайних северных районах - до 17 градусов. Днем на севере области также будет морозно - от 7 до 12 градусов, в южной половине региона в дневные часы ожидается от 1 до 6 градусов со знаком "минус".

В Ростове-на-Дону на дорогах установится гололедица. Ветер в регионе усилится до 5-10 м/с.

Погода в регионах Волжского бассейна в ЮФО

В Волгоградской области, где во вторник столбики термометров показывали 1 градус тепла, в ночь на среду температура воздуха понизится до минус 9-14 градусов, в отдельных северных районах - до 16-21 градуса мороза, в отдельных южных районах - до 7 градусов мороза. До конца недели сохранится приблизительно такая же температура воздуха: в дневные часы - до минус 12 градусов, по ночам - до минус 13-18 градусов.

Существенных осадков в регионе при этом не ожидается, местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Ветер северо-западный, до 5-10 м/с, местами с порывами до 10-14 м/с.

В Астраханской области изморось и слабые осадки сохранятся в течение всей недели, в субботу возможен дождь и мокрый снег. Также в среду, по прогнозам синоптиков, в ночные часы похолодает до 8 градусов мороза. В четверг температура днем составит до 7 градусов мороза, ночью - до 9 градусов. К пятнице в регионе потеплеет до минус 1 градуса. Управление МЧС по Астраханской области ежедневно предупреждает жителей региона о наледи на дорогах.

По данным Калмыцкого ЦГМС, на территории республики с 24 по 28 декабря резко похолодает до 16 градусов со знаком "минус". В регионе пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Прогнозируется также метель, местами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах - гололедица, снежный накат, западный ветер усилится и будет дуть с порывами до 18 м/с.

Крым

В Крыму до пятницы преимущественно без осадков. Холодные воздушные массы постепенно заходят на полуостров, поэтому низкие ночные температуры - до 5-10 градусов мороза, на южном берегу полуострова - до 2 градусов тепла - ожидаются в ночь на 25 и в ночь на 26 декабря. Дневные температуры будут держаться около нуля градусов и немного ниже, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

А вот со второй половины дня пятницы через территорию полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега, а также очень сильный ветер - до 15-20 м/с, в горах до 30 м/с. Такая погода продержится в регионе до 27 декабря включительно. Но при этом ночные температуры при переходе на 28 декабря будут мягче, потому при облачности будет теплее: от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Временами пройдет снег.