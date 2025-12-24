В северных регионах СЗФО прогнозируют снегопады и морозы до минус 44 градусов

Сильнее всего похолодает в Республике Коми

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снегопады в подавляющем большинстве северо-западных регионов РФ. В ряде субъектов похолодает, сильнее всего - в Республике Коми, до минус 44 градусов, сообщили специалисты региональных гидрометцентров.

В Архангельской области в среду пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем на севере и северо-востоке области преимущественно без осадков, ветер переменный, 0-5 м/с. Температура в западной половине области минус 1-6, в восточной половине минус - 10-15 градусов, местами до 25 градусов мороза. "Ночью и днем 24 декабря местами по Архангельской области ожидается гололед", - предупреждает Севгидромет. В Ненецком автономном округе (НАО) днем местами ожидается небольшой снег, утром местами туман. Ветер южных направлений, местами порывы до 17 м/с. Температура минус 19-24 градуса, на западе округа минус 9-14.

Морозы крепчают в Республике Коми: ночью и днем температура держится на уровне минус 29-34 градусов. В ночь на среду при прояснении похолодает до 39-44 градусов мороза. На юге региона ожидается до 32 градусов мороза в сочетании с ветром в 1-5 м/с, прогнозирует ЦГМС Коми. В Вологодской области в ночь на 24 декабря подморозит до минус 11 градусов, на востоке региона - до минус 26. Днем из-за небольшого циклона пойдет снег и на западе области потеплеет до нуля, на востоке сохранятся морозы до минус 18. В центральных районах прогнозируется 8-13 градусов ниже нуля. В Мурманской области утром и днем пройдет снег, мокрый снег, местами усилится ветер. Температура воздуха от минус 4 до плюс 2 градусов. В Баренцевом море ветер до 17 м/ с.

По данным Карельского гидрометцентра, в среду в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 3-8 градусов, местами до минус 11, днем от минус 4 до плюс 1. По информации Псковского ЦГМС, 24 декабря на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью минус 7-12 градусов, днем от нуля до минус 5. Атмосферное давление низкое.

"В Новгородской области в среду прибавится облачности. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдет снег. Температурный фон в ночные часы особо не изменится, а вот дневная температура станет чуть мягче, достигая минус 1-6", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Калининградская область в среду будет находиться под властью антициклона, что предвещает облачный с прояснениями день, без осадков и довольно морозный. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем поднимется, но останется в минусовых значениях, в границах 1-6 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. В Калининграде, по информации регионального гидрометцентра, ожидаются ночные минус 8 градусов, которые днем уменьшатся вдвое - до минус 4. Осадков не будет.