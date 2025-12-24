В СФ предложили усовершенствовать закупки фермерских продуктов для школ

Для проведении торгов должен проходить не электронный аукцион, а конкурс, отметила председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Проведение закупок фермерской продукции для школ и детских садов должно проводиться преимущественно не посредством электронного аукциона, а путем конкурса, что позволит выбирать поставщика не по цене, а по качеству. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По данным Минсельхоза РФ, доля фермерской продукции в социальном питании (детсады, школы, больницы) не превышает 15%, рассказала Гумерова. При этом, по ее словам, в РФ есть возможности для поставки фермерских продуктов в школы, однако процедура проведения торгов и закупок для отечественных сельхозпроизводителей "недостаточно настроена".

"Нам нужна концепция обеспечения школьников продуктами местных производителей. Для этого при проведении закупок должен проходить не электронный аукцион, а именно традиционные закупочные процедуры, конкурсные. <…> Я встречалась с фермерами, они рассказывали, как иногда сложно пройти процедуру торгов, когда один критерий - цена. А ведь когда мы говорим о социальном питании, то тут и качество продуктов, и другие специальные критерии важны", - считает сенатор.

В критерии оценки при проведении конкурса, по мнению сенатора, нужно включить не только стоимость, но и квалификацию, опыт участников, обеспеченность кадрами и качество. "К сожалению, иногда продукция не совсем хорошего качества, посредники перекупают ее и за счет снижения цены, в ущерб качеству, побеждают на аукционах", - объяснила она.

Обеспечение школ фермерской продукцией, в первую очередь, сделает питание детей более качественным, - такой положительный опыт есть в субъектах РФ, в частности, в Республике Башкортостан, Мордовии, Ростовской и Новгородской областях, отметила Гумерова. "К удорожанию обедов это [внедрение фермерской продукции] точно не приведет. Потенциал использования фермерских продуктов сейчас активно обсуждается и не до конца используется", - добавила она.