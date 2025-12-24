Производители вологодского варенья надеются на рост спроса после видео Путина

Пока ажиотажа не наблюдается, отметил директор ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" Роман Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, который выпускает "Вологодское варенье", рассчитывает на увеличение спроса на их продукцию после видео президента России Владимира Путина с баночкой вишневого варенья из Вологды. Готовить варенья значительно больше не стали, но на увеличение спроса надеются, рассказал ТАСС директор ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" Роман Кузнецов.

19 декабря в эфире "Итогов года" владелец пекарни "Машенька" из подмосковных Люберец Денис Максимов рассказал Путину о своем небольшом семейном бизнесе и попросил прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями. Президент ответил и обратил внимание на ласковое название пекарни - "Машенька", расспросил предпринимателя о выпечке и попросил прислать "чего-нибудь вкусненького" на пробу. В субботу пресс-служба президента опубликовал видео, как Путин в Кремле пробует выпечку, полученную из пекарни, и поздравляет владельца "Машеньки" с наступающим Новым годом. На столе президента стояла баночка вишневого вологодского варенья. Ответным подарком Путина стала корзина с вареньем, шоколадом и другими новогодними угощениями.

"У нас ажиотажа пока никакого не наблюдается. Не скажу, что мы резко стали больше варить варенья. Я видел это видео, мы в курсе. Это не какие-то специальные поставки президенту. Просто у Владимира Владимировича хороший вкус. Нам всем бы хотелось, чтобы продажи возросли. Я надеюсь, мы ждем [повышения спроса], еще и Масленица впереди", - рассказал ТАСС директор.

ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" с 2001 года производит полезные сладости из натуральных ягод и фруктов по старинным русским рецептам и щадящим технологиям. Неоднократный участник, призер и дипломант международных и всероссийских конкурсов. Выпускает более 100 наименований продукции, которая поставляется по всей стране, в том числе крупным ретейлерам. Часть продукции поставляется за рубеж.