Омский суд признал законным отказ в УДО экс-мэру Нижнего Новгорода

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Омский областной суд признал законным решение нижестоящего суда об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, который в 2019 году был приговорен к 10 годам колонии за получение взятки и соучастие в похищении человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба омских судов.

"Омским областным судом оставлено без изменения постановление Куйбышевского районного суда г. Омска об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденному Сорокину О. В. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 7 марта 2019 года приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460,8 млн рублей. Вместе с ним были осуждены два бывших сотрудника органов внутренних дел. Их признали виновными в похищении человека и превышении полномочий, осудив на 5,5 года и 5 лет лишения свободы соответственно.

В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год - мэром города. В 2016-м избран в Законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.