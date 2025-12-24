Оренбургский драмтеатр продолжит работу, несмотря на возгорание в костюмерной

Отмены спектаклей не будет, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее вечером во вторник в технической части здания Оренбургского областного драматического театра им. Горького, не приведет к отмене спектаклей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры региона Евгения Шевченко.

"Хорошая новость для наших зрителей - театр продолжает работать в прежнем режиме! <...> Все неприятности локализовались в технической части здания, на небольшой площади. Поэтому нашему посетителю инцидент не принесет никакого дискомфорта", - написала Шевченко.

По словам министра, в помещениях, где накануне работали пожарные, уже произведена уборка, поврежденный реквизит разобрали. Сценическая и зрительская части здания не пострадали. Также Шевченко отметила, что в момент инцидента исправно сработала система безопасности: сразу включилась и выполнила свою функцию система автоматического пожаротушения.

"А во-вторых, что самое важное, все системы жизнеобеспечения здания проверены и исправно функционируют, что обеспечивает дальнейшую беспрепятственную и безопасную эксплуатацию здания. Ждем окончательного вердикта дознавателей о причинах происшествия, чтобы провести работу над ошибками", - добавила она.

Возгорание произошло в костюмерной театра вечером 23 декабря. Эвакуация находившихся в театре людей не потребовалась, никто не пострадал, сообщал ранее ТАСС. Специалисты устанавливают причины и площадь возгорания.