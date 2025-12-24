Эксперт Свириденко оценил вероятность переноса столицы в Сибирь

Это может занять десятилетия, однако такую идею не стоит отвергать, считает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Перенос столицы России в Сибирь с учетом вопросов безопасности может занять десятилетия, однако эту идею не стоит отвергать. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин в ходе конференции "II Тобольские чтения" заявил, что перенос столицы из Москвы в Сибирь не принесет региону ожидаемого экономического эффекта.

"Вопрос переноса столицы всегда дискуссионный, - сказал Свириденко. - И, пожалуй, о каком-то полном переносе сейчас говорить сложно. Дело даже не в вопросе пожеланий москвичей, а в технической осуществимости и необходимых инвестициях. Одни коммуникации безопасности - их перевод может занять десятилетия".

Вместе с тем эксперт отметил, что дискуссия о переносе столицы из Москвы не закончена, и Сибирь со временем сможет претендовать на роль центра страны, поскольку оттуда "дует какая-то свежесть". "Словами это не объяснить, - отметил Свириденко. - Бывает, что хорошо играет и мотив цивилизационной новизны - общество должно периодически что-то новое осваивать, если не технологии, то новые форматы пространств".

Собеседник агентства напомнил, что у руководства страны уже есть планы перевода госкомпаний в регионы. "Они сформированы, не только в Сибирь, - во все федеральные округа. Кроме того, необходимо несколько агломерационных центров мирового уровня именно в Сибири, просто для укрепления этой территории. Поэтому отвергать мечты я бы не стал, а часть из них точно надо воплотить в реальность, но - без лишней необузданности и поспешности, кстати, и с опорой на мировой опыт. Дискуссия должна продолжаться как в социальном плане, так и чисто в экономическом. Причем последний самый реально прагматично сложный", - сказал он.

На примере Индонезии, где столица переносится из Джакарты в новый город, Свириденко отметил, что "огромные инвестиционные потоки дают мощный инфраструктурный всплеск стране". "Кстати, похожий супергород делают, но надо признать, с трудом, в Саудовской Аравии. Кроме того, и переконцентрация в столице узлов - экономических, транспортных, развлекательных - требует разукрупнения", - заключил он.