Ночь на 24 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы

Самую низкую температуру в Подмосковье зафиксировали в поселке Черусти, она составила минус 23,7 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минувшая ночь подтвердила свой статус самой холодной в Москве с начала календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Столбики термометров на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, показали минус 16,4 градуса",- сказал собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что позапрошлая ночь - с 22 на 23 декабря - стала в Москве самой холодной с начала календарной зимы. Тогда мороз окреп в столице до 10,7 градуса, и это был первый в сезоне двузначный температурный показатель.

Гораздо холоднее минувшей ночью было в Подмосковье - там самую низкую температуру воздуха зафиксировали в поселке Черусти, который расположен на восточных рубежах региона и считается неофициальным "полюсом холода" столичного региона. "Мороз в Черустях окреп до минус 23,7 градуса, и это была самая низкая температура в Московском регионе за прошедшую ночь",- заметили в Гидрометцентре РФ.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в столице и по области ожидается небольшой, местами умеренный снег, при температуре воздуха от минус 7 до минус 5 градусов в мегаполисе и от минус 9 до минус 4 градусов в Подмосковье. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 м/с, на дорогах возможна гололедица.