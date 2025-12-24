В Саратовской области ввели запрет выхода граждан на лед

Ограничения будут действовать с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Временный запрет выхода граждан на лед на реке Волге вводится в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В связи с наступлением минусовых температур и предпосылками к формированию ледяного покрова в Саратовской области заблаговременно вводится запрет выхода граждан на лед на Волге. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В случае необходимости их планируют продлить до момента установления безопасной для перемещения толщины льда. Аналогичные меры предусмотрены в период с 15 марта до 15 апреля 2026 года в связи с прогнозным периодом таяния льда.

По информации ГУ МЧС по региону, в среду днем в Саратовской области ожидается до минус 19 градусов, ночью - до минус 24.