В Гонконге началась работа по паспортизации захоронений российских и советских моряков

Такой процесс пройдут также могилы моряков Российского императорского флота, отметил советник посольства России в Китае, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР Андрей Кисенко

ГОНКОНГ, 24 декабря. /ТАСС/. Представительство Министерства обороны РФ, а также посольство России в КНР и генеральное консульство РФ в Гонконге начинает работу по паспортизации захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны в Гонконге. Как сообщил корреспонденту ТАСС советник посольства России в Китае, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР Андрей Кисенко, паспортизацию пройдут и могилы моряков Российского императорского флота.

"Одной из самых важных задач этой работы является учет и паспортизация российских воинских захоронений, в рамках которой осуществляется поиск утраченных или неучтенных воинских захоронений и мемориалов. Уникальным можно назвать обнаружение в Гонконге захоронений российских моряков, погибших и умерших при исполнении служебных обязанностей во второй половине XIX века - первой половине XX века", - рассказал Кисенко.

Он отметил, что этому предшествовала кропотливая архивно-поисковая работа, которую провели сотрудники генконсульства России в Гонконге и представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае. В ходе изучения различных источников было установлено, что на кладбище Happy Valley в Гонконге захоронены шесть военных моряков Российского императорского флота с корветов "Боярин", "Витязь" и "Аскольд", клипера "Баян", эскадренного броненосца "Победа", "а также пять советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны при исполнении служебных обязанностей, проявив невероятную силу духа, мужество и стойкость", отметил Кисенко.

"В настоящее время проводится работа по поиску могил и их паспортизации. На сегодняшний день удалось установить точное место нахождения и собрать сведения для паспортизации пяти захоронений. Это значит, что могилы русских моряков возвращены из небытия и будут поставлены на государственный учет. Теперь это старейшие из сохранившихся русских воинских захоронений в Китае. Однако они нуждаются в серьезной и срочной реставрации, включая восстановление эпитафий. Для этого нужно получить согласие китайской стороны. Этим вопросом уже занимается генконсульство России в Гонконге", - добавил собеседник агентства.

На кладбище Happy Valley российские дипломаты возложили цветы на могилы советских моряков. "Отрадно отметить, что мы завершаем юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне важным этапом поисковых работ и церемонией возложения цветов к могилам советских моряков Дальневосточного морского пароходства, умерших здесь в период Второй мировой войны", - заявил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, принимавший участие в мероприятии. "Мы благодарны местным властям за сотрудничество в сборе информации по российским захоронениям в Гонконге и поддержку в деле сохранения исторической памяти", - добавил он.

Гибель моряков

Летом 1941 года четыре судна Дальневосточного морского пароходства - "Кречет", "Свирьстрой", "Сергей Лазо" и "Симферополь" - были направлены в Гонконг, который тогда принадлежал британцам, для капитального ремонта.

В декабре японские войска, атаковавшие Гонконг, обстреляли советские гражданские суда, хотя СССР в то время не находился в состоянии войны с Японией. Пароход "Кречет" был потоплен, другие суда также получили повреждения. Несколько моряков погибли, остальные были интернированы. Только в конце 1942 года и в 1943 году советским морякам с этих судов удалось несколькими группами по суше добраться в СССР.