В КНР за два года обнаружили семь связанных с советскими воинами объектов

Ранее они не были учтены, сообщил советник посольства России в Китае Андрей Кисенко

ГОНКОНГ, 24 декабря. /ТАСС/. На территории КНР за последние два года обнаружены семь объектов, связанных с погибшими в Китае советскими воинами, которые ранее не были учтены. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник посольства России в Китае, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР Андрей Кисенко.

"Хотелось бы отметить, что на территории Китая только за последние два года были обнаружены семь ранее не учтенных военно-мемориальных объектов, шесть из них посвящены советским воинам, павшим в борьбе с японским милитаризмом, хотя со времен тех событий минуло более 80 лет", - рассказал Кисенко.

Он отметил, что в числе этих захоронений, "захоронение советского летчика старшего лейтенанта Зинченко Ф. Ф. и мемориал в его честь в Яньхэ-Туцзяском автономном уезде в провинции Гуйчжоу, три индивидуальные могилы советских воинов на мемориальном кладбище "Дэань" в поселке Синьфа в провинции Хэйлунцзян, захоронение офицера Красной Армии в поселке Лунчжэнь в провинции Хэйлунцзян".

"Осенью этого года в уезде Наньцзян городского округа Бачжун провинции Сычуань обнаружено братское захоронение. У нас есть все основания предполагать, что в ней захоронены 24 советских летчика-добровольца, погибших в 1939 году в ходе операции по оказанию помощи братскому китайскому народу в борьбе против японкой агрессии. Подтверждают это предположение и сведения из архивных документов - как российских, так и китайских", - добавил Кисенко.

Также найдено предполагаемое место захоронения советского летчика-добровольца капитана Бдайциева С. К. в поселке Ханьгу под городом Чунцин, указал он. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время ведется работа по согласованию с китайской стороной деятельности по поиску и эксгумации останков летчика.

Как подчеркнул Кисенко, "поиск неучтенных захоронений павших защитников Отечества продолжается". "Это наш долг и обязанность, установленная в том числе Законом РФ от 14 января 1993 г. N4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", статьей которого определено, что одной из форм увековечения памяти погибших при защите Отечества является проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества".