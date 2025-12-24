Число обучающихся в ДВФУ китайцев увеличилось в три раза

Каждый пятый студент в вузе является иностранцем

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Число китайских студентов, приезжающих учиться в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке, увеличилось в три раза с начала 2022 года. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщила заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Валерия Шведова.

"Численность иностранных студентов [из КНР] в 2022 году была чуть менее 1 000, в 2025 - уже 3 000. В текущем учебном году в ДВФУ обучается почти 5 000 иностранных граждан из 81 страны мира, каждый пятый студент в ДВФУ - иностранец", - рассказала она.

По словам Шведовой, ключевым инструментом, который обеспечил рост иностранного контингента, стал переход от академической мобильности к совместным образовательным программам. "Мы создали для этого специальный проект - Российско-Азиатский факультет (РАФ). Мы имеем одну из самых крупных в России сеть партнеров в Китае, что позволяет нам предлагать студентам широкий спектр программ - от краткосрочных летних школ и семестровых стажировок по специальности до длительных языковых программ", - сказала она.

Шведова подчеркнула, что на протяжении четырех лет ДВФУ вел планомерную работу по выстраиванию новой образовательной модели, поиску надежных партнеров, готовых включиться в совместную работу. "Наша программа бакалавриата "Интернет вещей" в Совместном институте ДВФУ и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (ЧУПТ) в Чунцине на вершине рейтинга: студенты программы имеют самый высокий средний балл "гаокао" - 560 среди всех программ ЧУПТ, а также один из самых высоких баллов в семи западных провинциях Китая, где осуществляется набор на программу. Это значит, что к нам поступают лучшие из лучших", - отметила она.

"Помимо рейтинга иностранных образовательных организаций в национальных проектах и высоких баллов "гаокао", особое внимание мы уделяем трудоустройству выпускников. Все наши новые программы, в том числе с порогом "гаокао" от 430, создаются при непосредственном участии индустриальных партнеров. Мы готовим кадры под конкретный рыночный запрос, наши выпускники получают гарантированное трудоустройство в компаниях-партнерах. И ярким примером здесь является наш Совместный институт в Гуанчжоу, где партнерами выступают не только университеты, но и две крупные фармакологические компании из России и Китая. Мы не гонимся за цифрами, мы системно работаем над качеством", - подчеркнула Шведова.