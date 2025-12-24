Статья

"Город вечного Рождества". Как Тлальпухауа-де-Район создает игрушки для всей Земли

В городе ежегодно выпускают около 100 млн стеклянных елочных шаров

Небольшой городок Тлальпухауа-де-Район в Мексике называют "городом вечного Рождества", здесь расположены производства новогодних елочных украшений. Начало этому ремеслу положил местный житель Хоакин Муньос Орта в середине 1950-х годов. Сегодня уже более 250 семей на протяжении многих поколений занимаются изготовлением всевозможных новогодних игрушек и ежегодно выпускают около 100 млн стеклянных елочных шаров. Это превращает Мексику в пятого производителя новогодних украшений в мире.

Торжества по случаю католического Рождества в стране идут с начала декабря. Повсюду появляются рождественские вертепы — красочные сценические инсталляции, изображающие Рождество, и проходят богослужения и шествия, именуемые "посадас" (исп. las Posadas).

На торжественных собраниях после "посадас" принято с завязанными глазами разбивать пиньяту — поделку из глины, картона и папье-маше в форме семиконечной звезды. Считается, что это отражает победу веры над злом.