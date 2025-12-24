Главой Оренбурга избрали Альберта Юмадилова

С 4 июля 2025 года он временно исполнял полномочия главы города

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Оренбургского городского совета большинством голосов избрали на должность главы Оренбурга Альберта Юмадилова - бывшего первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, в течение полугода исполнявшего полномочия мэра Оренбурга. Это следует из данных видеотрансляции заседания.

"Главой города Оренбурга избран Юмадилов Альберт Рашитович", - сказал председатель Оренбургского городского Совета Сергей Бабин.

По данным счетной комиссии, за Юмадилова отдали голоса 36 депутатов из 36 принявших участие в тайном голосовании. Вторым кандидатом на должность главы Оренбурга, которого также представил губернатор Оренбургской области, был заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации Шарлыкского района Оренбургской области Денис Нелюбов.

В своей презентации Юмадилов рассказал депутатам о том, как намерен решать основные городские проблемы. Вопрос общественного транспорта он назвал самым волнующим для граждан. Выход управленец видит в приобретении автобусов среднего класса, массовом внедрении транспортной карты и системы пересадок, восстановлении трех троллейбусных маршрутов с полной заменой парка до 2030 года.

В перспективе избранный глава Оренбурга также намерен работать над решением вопроса с расселением в течение пяти лет 57 аварийных домов, находящихся в критическом состоянии, повышением прозрачности реализации муниципального имущества, устройством освещения улиц, ремонтом межквартальных проездов и другими темами. Одним из вариантов повышения качества услуг ЖКХ он назвал создание муниципальной управляющей компании, а проблему с бродячими собаками намерен ликвидировать за счет создания приюта на бюджетные средства.

Альберт Юмадилов родился 21 апреля 1989 года в Стерлитамаке, в 2011 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Он работал на разных должностях в районных управах Москвы. С 2018 по 2019 год - глава управы района Печатники Москвы, а с 2019 по 2025 год - заместитель префекта по организационным вопросам, первый заместитель префекта Юго-Восточного административного округа Москвы. С 4 июля 2025 года - временно исполняющий полномочия главы города Оренбурга.