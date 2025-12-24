Участок трассы М-5 "Урал" временно перекрыли на подъезде к Оренбургу

Движение всех типов транспортных средств прекращено

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Движение всех типов транспортных средств прекращено на участке федеральной автодороги М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу. Об этом сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

"Прекращение движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к городу Оренбург в Оренбургской области, с 358-го км (н. п. Переволоцкий) по 405-й км (н. п. Холодные Ключи) в Оренбургской области с 12:10 (10:10 мск - прим. ТАСС) 24.12.2025 до 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 24.12.2025", - говорится в сообщении.