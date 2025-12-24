Число иностранных студентов в ТОГУ выросло почти в два раза

В 2025-2026 годах в вузе обучаются 1,5 тыс. представителей других стран

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество иностранных студентов в Тихоокеанском государственном университете(ТОГУ) в Хабаровске выросло с 800 до 1,5 тыс. за пять лет. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной развитию академического обмена между вузами Дальнего Востока России и Китая, рассказал ректор Юрий Марфин.

"Если в 2020-2021 учебном годах, всего пять лет назад, общее количество иностранных обучающихся было чуть более 800, то в 2025-2026 годах, спустя 5 лет, мы закрываемся с цифрой более 1 500 иностранных обучающихся из самых разных стран. Причем 93% из этих иностранных граждан, которые учатся в ТОГУ, - граждане Китайской Народной Республики", - сообщил Марфин.

Он также отметил, что число студентов, выбирающих краткосрочные обменные программы в рамках программ высшего образования, увеличивается.

Марфин также добавил, что входящая мобильность обучающихся растет. "Все большее количество ребят приезжают к нам на летние и зимние образовательные смены. Растет исходящая мобильность. Когда наши преподаватели едут в университеты - партнеры Китая для того, чтобы читать отдельные курсы. В этом году более 35 человек приняли участие в такой исходящей академической мобильности", - рассказал он.