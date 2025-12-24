Собянин: в Москве открыли 12 зданий обновленных поликлиник

Мэр отметил, что все они полностью модернизированы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 12 зданий обновленных поликлиник открыли в столице в преддверии новогодних праздников. Здесь обновили фасады, отделку, изменили планировку внутренних пространств и закупили современное оборудование, написал на своей странице в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

"В преддверии новогодних праздников открыли 12 зданий обновленных поликлиник в разных районах Москвы. Все они полностью модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту", - написал Собянин.

Для пациентов открылись, в том числе, головное подразделение ГП №220 в районе Пресненский, филиал поликлиники №62 в районе Хорошево-Мневники, филиал поликлиники №219 в Куркине, филиал поликлиники №212 в Ново-Переделкине.

"Специалисты обновили фасады, изменили планировку внутренних пространств, заменили инженерные коммуникации и увеличили электрические мощности зданий. Выполнили качественную отделку помещений, благоустроили и озеленили прилегающие территории", - добавил Собянин.

Здания оснащены новейшим оборудованием. Во всех филиалах работает по восемь самых востребованных специалистов. В головных подразделениях дополнительно принимают до пяти узких специалистов.