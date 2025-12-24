В Смоленске умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Якунин

Ему было 99 лет

Виктор Якунин

СМОЛЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Смоленска Виктор Якунин умер в возрасте 99 лет в Смоленске, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

"Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Смоленска Виктор Васильевич Якунин. Всем сердцем разделяю боль и горечь утраты с родными и близкими, всеми, кто знал этого сильного духом и удивительно энергичного человека", - сообщил глава региона.

Якунин ушел на фронт в 16 лет, командовал орудием. Участвовал в Вяземской операции, освобождал Восточную Пруссию, Победу встретил сержантом в Польше. Отмечен многими боевыми и трудовыми наградами, в числе которых медаль "Патриот Смоленщины". В 2025 году ветеран принимал участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

"Виктору Васильевичу было 99 лет, но и в этом почтенном возрасте он продолжал активно вести общественную работу в Смоленском городском Совете ветеранов, щедро делился своим боевым и жизненным опытом с молодым поколением защитников Отечества, участниками специальной военной операции, встречался с юными смолянами и молодежью", - отметил губернатор.