Теннисистка Винус Уильямс и актер Андреа Прети сыграли свадьбу в США

По данным журнала Vogue, праздничные мероприятия длились пять дней

Редакция сайта ТАСС

Андреа Прети и Винус Уильямс © Dimitrios Kambouris/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс и итальянский актер Андреа Прети сыграли свадьбу в Палм-Бич в штате Флорида. Об этом во вторник сообщил журнал Vogue.

По его данным, 45-летняя спортсменка и ее 37-летний избранник обручились в январе, а затем провели небольшую церемонию бракосочетания в сентябре в Италии. В конце декабря молодожены уже в США устроили пышную свадьбу. По данным издания, мероприятия длились пять дней и завершились в минувшие выходные.

Ранее сообщалось, что Уильямс не исключила участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Уильямс является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).