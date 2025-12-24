В Челябинске ребенка травмировало зажатыми дверями троллейбуса

Пострадавшему потребовалась помощь врачей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области устанавливают обстоятельства, при которых троллейбус на северо-западе Челябинска зажал дверьми голову несовершеннолетнего пассажира, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По данному факту по поручению и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области организовано проведение проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, о происшествии стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Согласно опубликованной видеозаписи, утром 24 декабря на маршруте №14 водитель троллейбуса в районе улицы Северо-Крымской преждевременно закрыла двери. Голова ребенка оказалась зажата, но сработала система "антизажим", двери не сомкнулись полностью. Ребенок пожаловался на головную боль, ему оказали медицинская помощь.