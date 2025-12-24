Эксперт Арамилев заявил о росте видеофейков с нападениями тигров

Гендиректор Центра "Амурский тигр" также добавил, что на территории Приморского края тигров, которые постоянно выходили бы в населенные пункты, нет

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Рост количества видеофейков с нападениями тигров на людей на Дальнем Востоке фиксируется в интернете. Об этом сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Технологии развиваются, стало больше возможностей использовать искусственный интеллект. Сейчас появилось довольно много сфабрикованных роликов, к сожалению, часть из них демонстрирует псевдо-нападение тигров на людей. Конечно, это вызывает опасения у граждан", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

Он добавил, что на территории Приморского края тигров, которые постоянно выходили бы в населенные пункты, нет. По его словам, профильные краевые службы эффективно работают и оперативно реагируют на появление тигров, которые могут представлять опасность для граждан.

"Они либо изымаются из природы путем отлова, либо производятся мероприятия по отпугиванию", - пояснил генеральный директор центра.

Директор национального парка "Бикин" Алексей Кудрявцев в свою очередь сообщил, что численность хищников на самой крупной особо охраняемой территории в ареале обитания амурского тигра стабильна - порядка 40 особей.

"Есть особи тигров, которые не выходят за пределы национального парка, вся их жизнь проходит тут. Несмотря на то, что [в "Бикине"] ведут свою традиционную деятельность коренные малочисленные народы, мы не констатируем каких-то конфликтов между людьми и тиграми. Ситуация стабильна", - добавил он.

Об амурских тиграх

В России обитают около 750 амурских тигров (также известны как уссурийские). Они занесены в международную и российскую Красные книги, поскольку в середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции.