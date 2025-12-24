Число восстановленных медучреждений ДНР вырастет до 129 в 2026 году

В республике намерены восстановить еще 10 объектов здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. До 129 вырастет количество восстановленных медучреждений ДНР в 2026 году, власти республики намерены восстановить еще 10 объектов здравоохранения. Не забудут и про фельдшерско-акушерские пункты, планами поделился глава республики Денис Пушилин в мессенджере Max.

"Только в этом году в республике открыли 18 новых ФАПов и отремонтировали 24 объекта здравоохранения. А в 2026 пополним автопарк медучреждений, а также построим 29 ФАПов и отремонтируем десять объектов здравоохранения, - отмечает Пушилин. - С 2022 года уже восстановили 119 медобъектов", - говорится в сообщении.

Глава ДНР отметил, что количество автопоездов здоровья, с помощью которых жители смогут пройти углубленную диспансеризацию в отдаленных районах республики, увеличат до трех. Дополнительно запустят еще 58 передвижных комплексов, где также можно будет обследоваться и получить консультацию врача.

Пушилин добавил, что вопрос очередей в медучреждениях тоже не оставят без внимания. В 2026 году время ожидания планируют уменьшить внедрением дистанционной записи в 64 организациях здравоохранения, методом открытых регистратур и дополнительным администрированием залов.