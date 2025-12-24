Более 2,6 тыс. госслужащих ДФО приняли участие в СВО

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что они должны сделать Россию сильнее

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. госслужащих Дальнего Востока приняли участие в специальной военной операции. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На Дальнем Востоке эта работа, мне кажется, неплохо развернулась. Всего за время специальной военной операции на Дальнем Востоке отслужили из числа госслужащих, то есть это Российская Федерация, министерство, полпредство, это субъекты, [муниципалитеты] - более 2,6 тыс. человек. 84 государственных и муниципальных служащих сегодня находятся на фронте, занимаются боевой работой", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Россия-24".

Трутнев отметил, что они должны сделать нашу страну сильнее. "Я стараюсь встречаться с ребятами, которые возвращаются. Они возвращаются с госнаградами. Но дело даже совсем не только в этом. Они немножко другими возвращаются. Они по-другому относятся к жизни. Они по-другому понимают, для чего и на что они должны работать. Они понимают, что они должны сделать нашу страну сильнее. И их подход к работе, он все-таки другой. Мне этот подход как-то ближе, чем, скажем так, более расслабленный. Совсем недавно встречался с рядом бойцов, проводили награждение, разговаривали, как идут дела. Они работают успешно", - пояснил вице-премьер.