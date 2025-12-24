На Чукотку доставили необходимый объем топлива в рамках севзавоза

Регион получил около 3,4 млн тонн груза

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Самым сложным в 2025 году был северный завоз на Чукотке, но необходимый объем топлива с запасом на три месяца был доставлен. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Около 3,4 млн тонн груза завезено. Все завезено в срок. Это новая работа для нас. Северный завоз, конечно, осуществлялся, но мы попробовали его собрать так, чтобы более точно управлять этими процессами, чтобы все вовремя было на месте. Наверное, наиболее сложно северный завоз в этом году осуществлялся на территории Чукотки, но весь необходимый запас топлива с трехмесячным запасом тоже завезен", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территории Крайнего Севера. Доставка грузов осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.