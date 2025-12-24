Урок "Яндекса" о нейросетях и безопасности собрал 2,5 млн школьников

В пятерку лидеров по числу участников вошли, в частности, Белгородская и Оренбургская области

МОСКВА, 24 декабря /ТАСС/. Порядка 2,5 млн школьников приняли участие в "Уроке цифры" от "Яндекса", который был посвящен изучению нейросетей и цифровой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"2,5 миллиона школьников приняли участие в уроке "Яндекса" о нейросетях и цифровой безопасности на платформе образовательного проекта "Урок цифры". Ученики 1-11-х классов познакомились с устройством ИИ-ассистентов и узнали, как эффективно применять их в учебе и повседневной жизни", - рассказали в пресс-службе.

Согласно представленным данным, в пятерку лидеров по числу участников вошли Белгородская и Оренбургская области, Чеченская Республика, Республика Карелия и Свердловская область.

Проект "Урок цифры" ежегодно проводится АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".