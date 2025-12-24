СФ одобрил закон о закреплении в коллективном договоре мер поддержки волонтеров

Документом также предлагается закрепить норму, согласно которой занимающие должность руководителя государственного или муниципального учреждения начнут представлять сведения о доходах и имуществе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому компании получили право включать в коллективный договор меры поддержки сотрудников, занимающихся волонтерством и благотворительностью.

Изменения предполагается внести в статью 41 Трудового кодекса РФ. Корпоративное волонтерство является актуальной и эффективной формой проявления социальной ответственности компаний и их сотрудников, считают авторы документа. Также оно улучшает климат в организации, укрепляет корпоративную культуру, повышает лояльность и вовлеченность сотрудников, а это в свою очередь положительно влияет на экономические показатели.

Кроме того, законом предлагается закрепить норму, согласно которой занимающие должность руководителя государственного или муниципального учреждения начнут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения должны будут предоставлять работники государственных корпораций, публично-правовых компаний и государственных компаний.