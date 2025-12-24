СФ одобрил закон о помощи волонтерам, сохраняющим память о жертвах нацистов

Принятие документа позволит распространить на граждан и организации меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о помощи волонтерам, которые сохраняют память о жертвах геноцида советского народа, устроенного нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Изменения предлагается внести в законы "О благотворительной деятельности (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях". Принятие документа позволит распространить на граждан и организации, участвующие в увековечении памяти жертв геноцида, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров, отмечают его авторы.

Также законом предлагается закрепить возможность для благотворительных организаций и волонтеров участвовать в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и жертв геноцида советского народа. Кроме того, документ предусматривает расширение перечня деятельности социально ориентированных НКО, включая проведение поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений, непогребенных останков защитников Отечества и жертв геноцида, а также установление имен погибших и пропавших без вести.

Кроме того, по новым нормам субъекты РФ должны будут участвовать в поиске и захоронении останков, определять территории возможных захоронений и вводить ограничения на строительные и земляные работы на таких участках.