СФ одобрил мораторий на взыскание долгов в Донбассе и приграничье

Судебных приставов-исполнителей наделят правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о возможности приостановления взыскания долгов на территориях, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". Судебные приставы-исполнители будут наделены правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

При этом мораторий не будет распространяться на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью граждан, а также конфискации имущества коррупционеров. Кроме того, от взысканий не будут освобождаться организации с долгами по выплате выходных пособий и оплате труда, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

Под действие инициативы попадут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.