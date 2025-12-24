Штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы повысили до 5 тыс. рублей

Также провоз без оплаты ручной клади, количество или размеры которой превышают установленные нормы бесплатного провоза или разрешенные нормы провоза, повлечет штраф в размере 1 тыс. рублей за каждое место

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали увеличение штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы с 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Статья 10.1. "Безбилетный проезд и провоз ручной клади без оплаты в наземном транспорте общего пользования". Безбилетный проезд, в том числе неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда, в наземном транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей", - отмечается в тексте законопроекта.

Кроме того, провоз в наземном транспорте общего пользования без оплаты ручной клади, количество или размеры которой превышают установленные нормы бесплатного провоза или разрешенные нормы провоза, повлечет штраф для граждан в размере 1 тыс. рублей за каждое место ручной клади. Речь идет о наземном городском транспорте общего пользования (это трамваи, троллейбусы, автобусы), а также автомобильном и городском наземном электротранспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в границах города, начальные остановочные пункты которых находятся на территории столицы.

Также повышаются до 1 тыс. рублей штрафы за размещение ручной клади на сиденьях вагонов поездов и скамейках станций метрополитена; провоз ручной клади, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, огнестрельного оружия, колющих и легко бьющихся предметов, животных с нарушением правил пользования; использование для транспортировки ручной клади колесных средств; использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) без письменного разрешения руководства метрополитена, прослушивание музыки и просмотр видео без наушников. Согласно действующим нормам, штраф за размещение багажа на сиденьях вагонов и скамейках станций и прослушивание аудиозаписей или аудиотрансляции без наушников составляет 100 рублей.

Еще штраф в размере 1 тыс. рублей распространится на нахождение на территории метро в пачкающей, зловонной одежде, с ручной кладью, предметами, продуктами, которые могут испачкать пассажиров, вагоны поездов, сооружения и устройства станций; осуществление кино-, видео- и фотосъемки с нарушением правил пользования метро; бег по эскалаторам, траволаторам, сидение и размещение вещей на ступенях (полотне), поручнях и боковых частях; перемещение по неработающим эскалаторам без разрешения; пользование без надобности связью "пассажир - машинист"; засорение и загрязнение подвижного состава, сооружений, устройств, оборудования, иных объектов инфраструктуры.

Согласно принятому документу, устанавливается штраф в размере 3 тыс. рублей за такие нарушения, как открывание дверей вагонов во время движения, остановок, провоз легковоспламеняющихся, взрывчатых, отравляющих ядовитых веществ и предметов, подъем на крыши вагонов, автосцепные устройства и иные элементы поездов, осуществление вмешательства в работу беспроводной передачи данных, препятствование функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности.