Экологи запустили всероссийскую карту с местами приема новогодних елок

По оценке специалистов, россияне приобретут около 500 тыс. живых елей, которые можно переработать, сообщило движение "Экосистема"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение "Экосистема" запустила сайт с пунктами сбора новогодних деревьев во всех регионах страны. По оценке экологов, россияне приобретут около 500 тыс. живых елей, которые можно переработать, сообщает пресс-служба движения.

"Ежегодно елки выбрасывают на свалки, где они постепенно разлагаются и вредят как окружающей среде, так и здоровью людей. Одна ель может гнить минимум 30 лет и выделить за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа. При этом именно метан - основной продукт разложения на свалке - примерно в 25-30 раз создает более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Поэтому мы решили, что нужно объединить усилия и интегрировать информацию о работе пунктов сбора елок в регионах на одной карте, чтобы люди и организации могли легко их найти и сдать деревья на переработку", - заявил председатель совета движения "Экосистема" Андрей Руднев, чьи слова приводятся в сообщении.

Карта разработана совместно с сервисом "Уберу" Российского экологического оператора (РЭО). В настоящий момент она формируется: точки приема могут добавлять представители регионов, общественных организаций и партнеров через форму на сайте.

Вывоз елей будет обеспечен партнерами на местах, а дальнейшее использование деревьев - переработка в щепу, передача в зоопарки, приюты и фермерские хозяйства - определяться в каждом регионе в зависимости от запросов и инфраструктуры. После переработки из 100 деревьев получается примерно 0,4 куб. м щепы. Ее применяют для обустройства экологических троп, в зоопарках используют как подстилку в вольерах, пускают в ход при создании лыжных трасс в парках.

"Также щепой кормят животных, таких как коровы, козы, овцы, лоси, олени, зайцы и даже слоны. Если переработать 500 тыс. новогодних деревьев, можно, условно, кормить около 50 тыс. животных в течение месяца", - отметили в движении.

На сайте проекта "Елковорот" также можно ознакомиться с правилами подготовки новогоднего дерева к переработке, поиграть в игру и собрать елки на электромобиле через "Экотрекер зеленых привычек".