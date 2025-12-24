Лавров поздравил Захарову с юбилеем

Глава МИД РФ отметил, что официальный представитель министерства заслужила всенародную любовь на этом посту

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил официального представителя дипведомства Марию Захарову с юбилеем, отметив, что на этом посту она заслужила всенародную любовь и уважение миллионов россиян и друзей России за рубежом. Текст поздравления опубликован на сайте российского МИД.

"Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Энергичный, целеустремленный дипломат нового поколения, вы посвятили всю свою жизнь служению России. Ваш яркий, неповторимый профессиональный стиль, высочайшая работоспособность и нестандартный подход к решению поставленных задач позволили вам достичь впечатляющих результатов в труде, - сказал он. - Глубокого уважения заслуживает ваш неоценимый вклад в информационное сопровождение внешнеполитической деятельности, доведение ее принципов и приоритетов до широкой российской и мировой общественности, а также в развенчание западной пропаганды".

"Закономерно, что вы снискали, не побоюсь этого слова, всенародную любовь и уважение миллионов россиян и друзей нашей страны за рубежом", - отметил глава МИД, добавив, что он дорожит их многолетним тесным взаимодействием. "Высоко ценю вашу надежность, искреннюю готовность трудиться на благо страны, не считаясь с личным временем и другими обстоятельствами", - подчеркнул Лавров.

Захарова сегодня отмечает 50-летие.