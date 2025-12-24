"Россия-1" в конце апреля покажет документальный фильм о Жириновском

Уже записан большой объем интервью, оцифрована обширная архивная хроника, связанная с политиком, включая его поездки по России и за рубежом, отметил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" покажет в конце апреля 2026 года документальный фильм, посвященный памяти основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев в рамках заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского.

"У нас на канале "Россия-1" 25 апреля или 26 апреля, скорее всего 26-го, выйдет большой, очень статусный фильм, посвященный памяти Владимира Вольфовича. Его делает Саида Медведева и большая бригада лучших отечественных кинодокументалистов", - сказал Добродеев.

По его словам, уже записан большой объем интервью, оцифрована обширная архивная хроника, связанная с политиком, включая его поездки по России и за рубежом. "Объемы, которые записаны уже сейчас, очень большие, буквально не хватает нескольких материалов, которые мы в течение первого месяца следующего года запишем", - добавил глава ВГТРК.

Добродеев отметил постоянно растущий интерес к наследию Жириновского. "Даже если брать те запросы, которые приходят, их количество становится только больше и больше, это связано с тем, что люди читают, пересматривают и используют в самых разных телевизионных форматах то, что было сказано и сделано Владимиром Вольфовичем", - заключил он.