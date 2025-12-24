В подмосковных центрах прошли реабилитацию свыше 2 тыс. бойцов СВО



МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. участников специальной военной операции прошли комплексную реабилитацию в центрах Московской области за все время их работы, об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Сегодня в Подмосковье работают такие центры, как "Ясенки", "Семейный центр имени А.И. Мещерякова", "Протэкс-центр", "Коломенский". Каждое из этих учреждений имеет свой уникальный профиль, что позволяет оказывать специализированную, точечную помощь. С 2023 года в этих центрах реабилитацию прошли свыше 2 тыс. участников СВО. Только за 2025 год комплексную реабилитацию получили свыше 1,1 тыс. человек. За этими цифрами - реальные судьбы, возвращение к семье, работе, активной жизни", - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что восстановление здоровья и возвращение к полноценной жизни защитников - это государственная задача высочайшего приоритета. "В Московской области мы выстроили целостную систему, которая охватывает все аспекты: медицинское восстановление, психологическую поддержку и социальную адаптацию", - добавил спикер регионального парламента.

Брынцалов рассказал, что депутаты Мособлдумы от фракции "Единая Россия" на постоянной связи с семьями участников специальной военной операции. Взаимодействие позволяет своевременно реагировать на нужды, в том числе путем изменения законодательства для введения дополнительных мер поддержки.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, записаться на прохождение реабилитации в подмосковных центрах можно на региональном партале госуслуг.