В КБР из-за сложностей с вывозом ТКО создали оперативный штаб

Жители региона жалуются на сложности со сбором и вывозом мусора

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за сложностей с вывозом твердых коммунальных отходов в регионе. Об этом глава КБР Казбек Коков сообщил в ходе прямой линии с жителями республики.

"Создан оперативный штаб в республике. Мы это все поставим на нужное, как говорится, русло, выровняем, продолжим работу и, уверяю вас, те люди, которые виноваты в этом, понесут по закону наказание", - заявил Коков, комментируя ситуацию с проблемой вывоза в республике твердых бытовых коммунальных отходов.

Жители Кабардино-Балкарии жалуются на сложности со сбором и вывозом мусора, а также неудовлетворительное состояние контейнерных площадок начиная с лета 2025 года. Жалобы в социальных сетях поступают практически из всех районов и городов республики.

Региональным оператором является компания "Экологистика", там причиной неудовлетворительной работы назвали нехватку водителей и сборщиков мусора.

Глава Кабардино-Балкарии ответил на вопросы жителей республики в эфире местных СМИ. Казбек Коков ежегодно участвует в прямых линиях с момента избрания его руководителем субъекта в 2019 году.