В ЛНР единороссы собрали для бойцов СВО 400 л крови

В республике действуют несколько акций в поддержку военных в зоне специальной военной операции

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Члены луганского реготделения партии "Единая Россия" в рамках региональных акций в поддержку бойцов специальной военной операции с начала 2025 года передали военнослужащим более 400 л крови и направили на передовую порядка 700 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил секретарь луганского реготделения единороссов, спикер парламента региона Денис Мирошниченко.

По его словам, в республике действуют несколько региональных акций в поддержку военных в зоне специальной военной операции: "Подари тепло солдату", "Za Победу" и " Za наших".

"С начала года для бойцов уже сдали более 400 л крови, доставили на передовую около 700 тонн гуманитарной помощи: необходимое снаряжение, технику, медикаменты, выпечку, теплую одежду, продукты долгого хранения. Также изготовили и передали более 8 тыс. полезных вещей для фронта: маскировочные сети, окопные свечи, тактические браслеты, "сухие души" и многое другое", - сказал он в ходе заседания регионального политсовета "Единой России", прошедшем в Луганске.

Мирошниченко добавил, что луганское реготделение единороссов также оказывает помощь нуждающимся жителям республики - незащищенным категориям населения, многодетным семьям, пострадавшим в ходе боевых действий людям. Так, с начала 2025 года активисты партии передали упомянутым категориям жителей региона почти 600 тонн гуманитарной помощи.

Про партпроекты и акции

Всего, по словам Мирошниченко, в 28 муниципалитетах республики работают 20 партийных проектов, еще часть акций в регионе реализуют сторонники единороссов. "Специально для ребят, которые находятся на длительном лечении, сторонники "Единой России" ежегодно запускают акцию "Коробка храбрости", участие в которой принимают жители со всех уголков республики. <…> В 2024 году мы собрали более 114 тыс. призов за смелость, а в 2025 - свыше 127 тыс. <…> В августе мы традиционно помогали детям подготовиться к школе с акцией "Собери ребенка в школу". К 1 сентября наши активисты партии передали рюкзаки и канцелярию почти 12 тыс. детей республики. Летом мы запустили республиканскую акцию "Яркое детство", в рамках которой активисты по всей республике совместно с местными жителями благоустроили 115 детских площадок", - сообщил секретарь луганского реготделения единороссов.

Политсовет и президиум политсовета реготделения "Единой России" были созданы в ЛНР в октябре 2022 года на первом общем собрании луганского реготделения партии. На данный момент, по словам Мирошниченко, членами "Единой России" в ЛНР стали более 35 тыс. жителей региона, более 1,5 тыс. человек являются сторонниками единороссов.