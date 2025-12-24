СФ одобрил продление действия документов об инвалидности в Донбассе и Новороссии

Сроки пролонгировали до 2027-2028 годов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, продлевающий сроки действия документов об инвалидности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 2027-2028 годов.

Закон предусматривает продление до 2027-2028 годов срока действия документов в связи с установлением инвалидности и документов об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности, которые были выданы гражданам на территории Донбасса, Новороссии и Украины до 1 марта 2023 года, либо срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года до 1 января 2025 года.

По действующему законодательству эти документы действительны до 1 января 2026 года. Текущие сроки проведения медико-социальной экспертизы обусловлены в том числе неполной укомплектованностью медицинскими работниками, проблемами с документооборотом, расхождениями в персональных данных граждан, проведением не только повторных, но и первичных экспертиз, отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу со дня официального опубликования.