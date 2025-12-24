СФ одобрил перенос срока включения Донбасса и Новороссии в систему спорта РФ

Продление переходного периода позволит завершить спортивные реформы в этих регионах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который позволит сдвинуть на два года срок включения Донбасса и Новороссии в систему спорта РФ.

Срок включения новых регионов в систему спорта РФ истекает 1 января 2026 года, продление переходного периода позволит завершить спортивные реформы в этих регионах. Также они получат возможность закончить капитальный ремонт объектов, оснастить их необходимым оборудованием и инвентарем.

Как отмечали в Минспорта РФ, в ДНР действует 74 спортивные федерации, в ЛНР - 73, в Запорожской области - 48, а в Херсонской - 28.

Изменения вносятся в закон об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в состав РФ новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Поправки в случае подписания президентом вступят в силу после официального опубликования.