СФ одобрил закон о расширении сети медицинских исследовательских центров

Минздрав или исполнительные органы региона, в ведении которых находятся лечебные учреждения, смогут обращаться в правительство с ходатайством о присвоении им статуса НМИЦ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который дает правительству РФ полномочия присваивать статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) организациям не только федерального, но и регионального подчинения.

Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Согласно поправкам, кабмин сможет определять критерии присвоения статуса НМИЦ, устанавливать порядок организации их деятельности, а также заниматься вопросами присвоения и прекращения статуса.

Минздрав или исполнительные органы региона, в ведении которых находятся лечебные учреждения, смогут обращаться в правительство с ходатайством о присвоении им статуса НМИЦ. В случае одобрения ходатайства инициировавший процедуру орган наделят полномочием по организации деятельности НМИЦ.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу 1 апреля 2026 года. Действующие НМИЦ сохранят свой статус в течение 180 дней со дня вступления в силу закона или до дня присвоения правительством таким организациям статуса НМИЦ.

НМИЦ - учреждения Минздрава России, которые занимаются разработкой и внедрением инноваций, научной деятельностью и оказанием высокотехнологичной медицинской помощи по определенному профилю (кардиология, онкология, травматология, педиатрия и др.). Эти центры координируют работу других медицинских учреждений по всей стране, готовят кадры и внедряют новейшие методы лечения.