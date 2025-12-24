За 2025 год АЮР провела более 65 тыс. бесплатных юридических консультаций

С 2022 года одним из основных направлений деятельности стала правовая поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, отметил сопредседатель ассоциации Владимир Плигин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ассоциация юристов России (АЮР) за текущий год провела более 65 тыс. бесплатных консультаций. Об этом сообщил сопредседатель АЮР Владимир Плигин.

"За 20 лет существования Ассоциации было оказано около полутора миллионов консультаций. <...> В 2025 году, осталось несколько дней оказания бесплатной юридической помощи, нами проведено более 65 тысяч бесплатных консультаций", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что с 2022 года одним из основных направлений деятельности стала правовая поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня действует проект АЮР по оказанию бесплатной юридической помощи участникам СВО. В 2024 году проект был масштабирован для того, чтобы также оказывать бесплатную юридическую помощь людям, которые осуществляют волонтерскую деятельность и другую деятельность на территории проведения СВО.