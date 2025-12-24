В МГУ предложили создать Красный список экосистем для комплексной защиты природы

Авторы исследования, опубликованного в "Журнале общей биологии", представили результаты обзора современных практик охраны природы на уровне экосистем, а также категории и критерии оценки их уязвимости

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ученые биологического и географического факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова предложили сформировать Красный список экосистем России в качестве одной из мер комплексного подхода к защите окружающей среды, а не отдельных видов животных и растений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"В России пока не существует единого реестра экосистем, и природоохранные мероприятия часто направлены на защиту отдельных видов, а не экосистем в целом. Внедрение экосистемного подхода и разработка Красного списка экосистем России позволит эффективнее планировать природоохранные мероприятия и принимать управленческие решения в природопользовании на основании фундаментальных научных исследований", - говорится в сообщении.

"Экосистемный подход представляет собой метод управления природными ресурсами, который фокусируется на взаимодействии между живыми организмами и их окружением, а не просто на защите отдельных видов. Сохранность сообществ и экосистем в свою очередь способствует сохранению видового разнообразия и поддержанию экосистемных функций, таких как регулирование климата, депонирование углерода и сохранение запасов воды", - считают ученые.

По мнению доцента кафедры экологии и географии растений биологического факультета МГУ Сергея Дудова, оценка уязвимости экосистем представляет собой междисциплинарную научную задачу, решение которой требует новых компетенций специалистов и делает актуальной разработку соответствующих университетских программ.

Исследование выполнено в рамках работы Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды".