В Магнитогорске построят многопрофильный медцентр площадью свыше 53 тыс. кв. м

Работы начнутся в начале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" (входит в Ростех) построит в Магнитогорске Челябинской области многопрофильный медицинский центр, состоящий из пяти корпусов. Возведение объекта общей площадью свыше 53 тыс. кв. м стартует в начале 2026 года, говорится в сообщении объединения.

"По решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина новый многопрофильный медицинский центр мы построим в Магнитогорске - это очень значимый и масштабный проект как для города, так и для региона в целом. Он обеспечит потребности в высококвалифицированной медицинской помощи более чем 1,5 млн жителей крупной агломерации на юге Челябинской области", - цитируют губернатора Челябинской области Алексея Текслера в сообщении.

Отмечается, что строительство потребует сложных проектных и технологических решений, поэтому власти региона заинтересованы в участии надежных партнеров из числа компаний, уже успевших зарекомендовать себя в ходе реализации масштабных проектов.

По информации "Тяжпромэкспорта", центр объединит здания разной этажности, включая два семиэтажных стационара, соединенные между собой переходом. Все пять блоков будут интегрированы единым коммуникационно-транспортным коридором для удобного и быстрого перемещения пациентов и персонала, а также эффективной работы диагностических и лечебных подразделений.

"Функциональная система центра охватывает полный цикл оказания медицинской помощи. Комплекс рассчитан на 494 койки, в том числе 24 предназначены для реанимации и интенсивной терапии. В его состав войдут отделения эндоскопической диагностики, медицинской визуализации и функциональной диагностики, консультативно-поликлиническое отделение. Хирургический профиль охватит 13 направлений. Предусмотрены также отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение ранней реабилитации, экспресс-лаборатория, конференц-зал для проведения образовательных и научно-практических мероприятий", - сказано в сообщении.

По официальной информации, "Тяжпромэкспорт" и его дочерние структуры участвуют в реализации социально значимых проектов в сфере здравоохранения. В числе уже введенных объектов значатся 15 перинатальных центров по всей России и новый корпус противотуберкулезного диспансера в Хабаровске. В настоящее время компания ведет строительство еще четырех медицинских учреждений в других регионах страны.