Нилов заявил об отсутствии предпосылок для повышения пенсионного возраста

В Госдуме не обсуждают этот вопрос

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Предпосылок и правовых оснований для повышения пенсионного возраста в России сейчас нет, в Госдуме этот вопрос не обсуждается. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пресс-конференции, посвященной результатам работы комитета в 2025 году и планам на 2026 год.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Госдуме якобы было принято решение об увеличении возраста выхода на пенсию.

"Предпосылок для того, чтобы говорить о том, что будет повышен в очередной раз пенсионный возраст, просто нет. Это все какие-то вольные высказывания отдельных экспертов. Их начинают в прессе обсуждать, но оснований правовых, предпосылок никаких нет. Законопроектов на эту тему нет, серьезных обсуждений на площадке Госдумы. И мне неизвестно, чтобы где-то серьезно это обсуждалось, этого нет. Поэтому нужно успокоиться", - сказал депутат.