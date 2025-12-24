СФ одобрил перенос включения Донбасса и Новороссии в систему образования РФ

Закон продлевает сроки действия временных лицензий, аккредитаций и особых правил проведения экзаменов и приема в учебные заведения до 2027-2028 годов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который позволит сдвинуть на два года срок включения Донбасса и Новороссии в систему образования России.

Срок включения новых регионов в систему образования РФ истекает 1 января 2026 года, продление переходного периода позволит завершить образовательные реформы в регионах. Так, закон продлевает сроки действия временных лицензий, аккредитаций и особых правил проведения экзаменов и приема в учебные заведения до 2027-2028 годов.

Уточняется, что лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие в Донбассе и Новороссии на день их воссоединения с Россией, и госаккредитации местных организаций будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и временной государственной аккредитации образовательной деятельности. Срок их действия - до 1 января 2027 года.

Как отмечается в пояснительной записке, интеграция новых регионов в российскую систему образования должна была завершиться в 2025-2026 учебном году. Однако из-за продолжающихся боевых действий, дефицита кадров и недостаточной материально-технической базы большинство образовательных учреждений не могут завершить переходные процедуры в указанный срок.