Памфилова пожелала России победы в "битве с мировым злом" в 2026 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, подводя итоги года, пожелала России в 2026 году одержать окончательную победу в "битве с мировым злом".

"Хочу пожелать нашей стране неоспоримой, решающей, необратимой и окончательной победы в наших битвах с мировым злом", - заявила Памфилова на заседании комиссии, поблагодарив сотрудников избирательной системы за работу в уходящем году.

Глава ЦИК также пожелала коллегам здоровья, сил и благополучия их семьям, отметив важность общественно-политической миссии, которую выполняют работники избирательной системы.