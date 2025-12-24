Вильфанд: температура в Москве будет стремительно повышаться 24 декабря

К концу дня уже температура достигнет минус 5 - минус 7 градусов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. После аномальных морозов температура в Москве в течение дня 24 декабря будет стремительно повышаться. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера был аномальный холод, когда в течение дня температура понижалась. Сейчас она будет повышаться, очень стремительно. И к концу дня уже температура достигнет минус 5 - минус 7 градусов. Связано это с тем, что меняется воздушная масса, воздух будет в течение ближайших дней поступать с северо-запада", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что 25 декабря будет небольшой снег, ночная температура составит минус 6-8, дневная - минус 1-3 градуса.