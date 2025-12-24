Вильфанд: мороз около 15 градусов ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Прогноз предварительный и еще может измениться, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Температура в Москве в новогоднюю ночь достигнет минус 10-15 градусов, а 29 и 30 декабря ожидается снег. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"29 [декабря] временами снег, ночью минус 6 11 градусов, а днем минус 4 9 градусов. Совершенно зимняя погода. И дальше зима будет в явном виде до конца года. 30 [декабря] - минус 8-13 градусов, днем - минус 6-10, облачно, снег. А вот 31 [декабря] и 1 [января] - однородный режим погоды. Ночные температуры достигнут минус 10-15 градусов, дневные - минус 7-10", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогноз предварительный и еще может измениться.