Жителей Тюменской области предупредили о резком похолодании до 35 градусов

В связи с морозами рекомендуют проявлять осторожность

ТЮМЕНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Резкое похолодание до минус 35 градусов ожидается ночью 25 декабря в Тюменской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Экстренная информация РСЧС: ожидается резкое похолодание ночью до минус 35 градусов, днем до минус 28 градусов на территории юга Тюменской области 25 декабря 2025 года", - сказано в сообщении.

Жителей попросили проявлять осторожность в связи с морозами.