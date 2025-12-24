СФ продлил до 2029 года эксперимент по упрощению поступления в колледжи

Будет также расширен перечень регионов, которые принимают в нем участие

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, продлевающий до 2029 года срок эксперимента по упрощенному поступлению в организации среднего профессионального образования. Поправки также расширяют список регионов - участников эксперимента.

В конце прошлого учебного года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области запустили эксперимент, во время которого выпускники девятых классов, решившие поступать в колледжи и техникумы, смогли получить аттестат об основном общем образовании в упрощенном порядке. Этим ученикам во время государственной итоговой аттестации (ГИА) разрешили сдавать не четыре экзамена, как их сверстникам, а два - русский язык и математику.

Одобренным законом сроки этого эксперимента продлеваются до 2029 года. Также, согласно закону, будет расширен перечень регионов, которые принимают в нем участие. В полный список участников вошли Татарстан, Камчатский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Ростовская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу после официального опубликования.